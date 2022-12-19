Российским вратарем «Байера» Луневым интересуются в Англии, Турции и Шотландии

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал про то, где он собирается играть после окончания сезона, когда завершиться его соглашение с немецкой командой.

«Работа идет, были переговоры, в том числе, по Турции, есть предложения от разных агентов. Также общались по поводу Англии, оттуда прислали бумаги по авторизации, осталось их подписать. Есть некий интерес из Шотландии, но пока без обсуждения конкретных деталей», - приводит слова Лунева «РБ-Спорт».

Российский голкипер в текущем сезоне провел всего одну игру за «Байер», в которой пропустил два мяча.