КОМНЕБОЛ заплатила сборной Аргентины 10 млн долларов за победу на чемпионате мира в Катаре

КОМНЕБОЛ наградила сборную Аргентины чеком на 10 млн долларов за победу на чемпионате мира в Катаре.

«Мы добрались до раздевалки чемпионов мира, чтобы доставить приз КОМНЕБОЛ в размере 10 миллионов долларов США за завоевание титула. Незабываемые моменты рядом с отличными исполнителями!» - написал президент КОМНЕБОЛ Алехандро Домингес в социальной сети.

Напомним, 18 декабря в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию - 4:2, дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Матч посетили 88966 зрителей.