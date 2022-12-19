В США считают, что Катар будет испытывать экономические проблемы после проведения ЧМ-2022

Катар будет испытывать проблемы из-за больших финансовых вложений в чемпионат мира 2022 года.

По мнению авторитетного американского СМИ, специализирующегося на политике и экономике, Катар не готов к такому количеству гостиниц и объектов общепита, построенных к мундиалю.

Помимо этого перед началом чемпионата мира стоимость аренды жилья выросла на 20-30 процентов, поэтому в будущем ожидается резкое падения цен на недвижимость.

Напомним, 18 декабря в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию - 4:2, дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Матч посетили 88966 зрителей.