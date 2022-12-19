Ивелин Попов считает, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник «Левски» Ивелин Попов, ранее выступавший в ряде российских клубов, дал свою оценку финалe чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции, рассказал за кого болел на турнире и предположил, как бы на нем выступила российская национальная команда.

«Это лучший финал чемпионатов мира, который я видел. Но вообще на этом турнире лично я болел за Хорватию. Что касается сборной России, думаю, команда смогла бы добраться до 1/8 финала», - приводит слова Попова «РБ-Спорт».

Напомним, что сборной России не дали сыграть в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022.

18 декабря в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию - 4:2, дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Матч посетили 88966 зрителей.