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Люк Уилкшир: Многие футболисты не хотят выходить из зоны комфорта

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир в оценил уровень таланта нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова.
19 декабря 2022 13:14

— Кто был более талантливым?

— Они были примерно на одном уровне. Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше. Но тогда, в «Динамо», несмотря на юный возраст, они оба показывали фантастическую игру. Были очень уверенными на поле.

— Ты удивлен, что по итогу почти всю карьеру они провели в России?

— Когда я только пришел в «Динамо», у Смолова были амбиции играть в «Милане». У Кокорина же тоже были возможности уехать в Европу. Но надо понимать, что почти для всех русских игроков домашний чемпионат — фантастический. Ты играешь дома, получаешь хорошие деньги. И многие просто не готовы куда-то уезжать. Поэтому, как я и говорил, у русских футболистов при переезде в Европу возникают проблемы ментального характера. Им там тяжело.

— Деньги и дом — это хорошо. Но если мы говорим о футболе, в европейских лигах качество получше.

— Да, сто процентов. Но здесь зависит от личности каждого конкретного футболиста. Чего он хочет от своей карьеры. Многие не хотят выходить из зоны комфорта. Но если ты профессионал, то должен сам себя выталкивать оттуда каждый день, - сказал Уилкшин Sport24.

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