Люк Уилкшир: Чтобы играть Захаряну в Европе, не должно быть ментальных проблем

— Кто лучший игрок нынешнего «Динамо»?

— Их несколько. Но лучший, пожалуй, Захарян. Не зря им интересуется «Челси». Он большой талант. Конечно, будет жаль, если он покинет «Динамо». Но как же будет классно, если молодой русский талант перейдет в английскую Премьер-лигу.

— Что его может ждать в «Челси» — стартовый состав или скамейка запасных?

— Все зависит только от него. Шанс у него будет, однозначно. Его задача — уцепиться за этот шанс и воспользоваться им. У него есть талант, здесь без вопросов. Но чтобы играть в Европе, одного таланта мало. У тебя не должно быть ментальных проблем, ты должен уметь перестроиться на другой стиль игры, быстро привыкнуть к новой реальности. Порой это становится проблемой для топовых русских игроков, когда они покидают Россию, - сказал Уилкшир Sport24.