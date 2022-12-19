Руни заявил, что Мбаппе надо перейти «Реал» или «Манчестер Юнайтед», чтобы достичь уровня Месси

Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал совет нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

- «ПСЖ» — очень большой клуб, но мне кажется, что Килиан сделал в Лиге 1 всё, что мог. Если он хочет достичь уровня Месси и Роналду, то ему нужно перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал», - сказал Руни английским журналистам.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре. Французский форвард забил восемь голов на турнире, опередив на один мяч Лионеля Месси.