Алексей Сафонов: По случайности два лучших игрока ЧМ представляют скромный клуб из Парижа

Одним из этих миллионов был футбольный агент Алексей Сафонов.

- Я изначально ставил на Аргентину и Месси. Когда они проиграли Саудовской Аравии, только моя собака Ричард мне не сказала, что я поставил не на ту лошадку. Аргентинцы прибавляли от матча к матчу становились все сильнее. Понравилось, как их тренер после победы не выпячивал себя, сказал, что настолько талантливая команда, что на моем месте мог быть любой и добиться такого же успеха.

Мы с вами говорили перед игрой, я пожелал, чтобы сыграли 2:2 и подарили нам дополнительное время. Так и случилось. Я еще тогда сказал, что забьют Месси и Мбаппе. По случайности, два лучших игрока представляют скромный клуб из Парижа, хозяева которого миллиардеры из Катара.

НАША СПРАВКА

Вчера сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 Францию по пенальти. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, Лионель Месси признана лучшим игроком.