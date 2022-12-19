Названа сумма гонорара сборной Франции за выход в финал чемпионата мира-2022

Игорь Федотов: На поле во время второго гола Месси было 13 человек, это нарушение

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.