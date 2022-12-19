Названа сумма гонорара сборной Франции за выход в финал чемпионата мира-2022

Раскрыты финансовые детали участия сборной Франции по футболу в чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает зарубежная пресса.
Таким образом, Федерация футбола Франции получила 29 млн евро за выход «трехцветных» в финал мирового первенства. Примечательно, что 30% от полученной суммы полагаются игрокам, тренерам и персоналу национальной команды.
Соответственно каждый член сборной получил по 288 тысяс евро.
Напомним, что в решающей встрече турнира французы уступили аргентинцам (3:3, по пенальти - 2:4). Латиноамериканцы стали трехкратными чемпионами мира.