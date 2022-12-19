Глава Совета предпринимателей Россия – Аргентина Андрей Гурьев поздравил аргентинцев с победой на ЧМ

Глава Совета предпринимателей Россия-Аргентина, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу.

Андрей Гурьев по телефону поздравил с победой аргентинской сборной посла Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайна и своих визави по Совету предпринимателей Аргентина – Россия. Поздравительная телеграмма была направлена президенту Аргентины Альберто Анхель Фернандесу.

- Нам повезло этим воскресным вечером увидеть лучший финал в истории чемпионатов мира. В нём не только было высочайшее мастерство, потрясающая интрига и спортивный азарт, но, что ещё более важно, случилось торжество справедливости. То, чего ждали миллионы преданных аргентинских болельщиков на протяжении 36 лет, к чему на протяжении всей своей феноменальной карьеры шёл её капитан Лионель Месси, произошло, и на футболках команды Albiceleste появится третья звезда. Я поздравляю Аргентину с этой великой победой! - подчеркнул Андрей Гурьев.