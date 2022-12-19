Месси стал девятым футболистом в истории, выигравшим ЛЧ, ЧМ и «Золотой мяч»

Накануне, 18 декабря, сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира по футболу.
Таким образом, капитан «альбиселесте» Лионель Месси стал девятым футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов, чемпионат мира и «Золотой мяч».
Ранее подобное достижение покорилось Бобби Чарльтону, Францу Беккенбауэру, Герду Мюллеру, Паоло Росси, Зинедину Зидану, Ривалдо, Роналдиньо и Кака.
Напомним, аргентинцы обыграли французов в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а Месси оформил дубль.