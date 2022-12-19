Модрич, Де Пауль и другие герои ЧМ-2022 не попали в символическую сборную турнира по версии Opta

Статистический портал Opta представил список лучших игроков чемпионата мира по футболу.
Напомним, ЧМ-2022 прошел в Катаре и завершился победой сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 – серия пенальти), а бронзовым призером оказалась команда Хорватии, одолевшая в матче за третье место Марокко (2:1).
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркиньос (Бразилия), Тео Эрнандес (Франция);
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Орельен Тчуамени (Франция);
Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).
источник: «Советский спорт»