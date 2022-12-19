Модрич, Де Пауль и другие герои ЧМ-2022 не попали в символическую сборную турнира по версии Opta

Для Месси уже бронируют место на ЧМ-2026! О чем говорят и что происходит после триумфа Аргентины в Катаре

Празднования по поводу третьего в истории мирового титула аргентинцев и блестящей игры на ЧМ-2022 их лидера Лионеля Месси будут продолжаться еще долго.