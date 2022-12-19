Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема завершил международную карьеру. Об этом французский футболист сообщил в соцсети.

«Я приложил все усилия и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. И я горжусь этим! Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается», – заявил 36-летний игрок.

Напомним, Бензема начал выступать за сборную Франции в марте 2007 года. За это время он провел 97 матчей и забил 37 голов. Некоторое время форвард не вызывался в команду из-за скандала с партнером по сборной Матье Вальбуэна.

В июне 2021 года Бензема вернулся в сборную, однако, он не сыграл ни одного матча на ЧМ-2022 из-за травмы. По данным СМИ, игрок травмировал бедро и должен был восстановиться через три дня, однако, главный тренер французской сборной Дидье Дешам решил отправить его в расположение клуба, после чего игрок перестал связывать себя с национальной командой.