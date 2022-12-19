Кроос – о Месси: Никогда не видел игрока, отличающегося такой стабильностью

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

В частности, он заявил, что капитан «альбиселесте» Лионель Месси заслужил этот трофей, поскольку не первый год поддерживает высокий уровень игры.

«Я никогда не видел игрока, отличающегося такой стабильностью, как этот парень. Вы должны понимать, что он никогда не играл за клубы, которые мне нравятся, что говорит о том, что я действительно говорю то, что думаю», – заявил Кроос испанским СМИ.

Напомним, в финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, серия пенальти – 4:2), а Месси оформил дубль и реализовал свой удар в серии одиннадцатиметровых.