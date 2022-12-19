«Торино» интересует форвардом «Ромы» Шомуродовым

Руководство «Торино» рассматривает возможность покупки нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт игрока сборной Узбекистана с римской командой рассчитан до лета 2026 года.

Как утверждает источник, представители «быков» желают усилить атаку своего клуба 27-летним форвардом, однако пока не делали официального предложения. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в семь миллионов евро.

Напомним, что Шомуродов перешел в «Рому» из «Ростова» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он отыграл восемь матчей и забил один гол.