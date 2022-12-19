Защитник «Аякса» Тимбер близок к переходу в «Интер» 

Руководство «Интера» заинтересовано в услугах защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что на чемпионате мира в Катаре игрок сборной Нидерландов провел четыре матче в составе национальной команды.

По информации источника, «нерадзурри» уже вступили в переговоры с 21-летним футболистом. Сам игрок не против присоединиться к миланской команде.

Добавим, что Тимбер является воспитанником академии «Аякса». За клуб из Амстердама он провел 95 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.