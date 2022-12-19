Ван-Биссака может зимой присоединиться к «Вест Хэму» 

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака интересует руководство «Вэст Хэма». Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2024 года.
Как утверждает источник, «молотобойцы» рассчитывают ближайшей зимой арендовать 25-летнего англичанина, прописав в условиях сделки опцию выкупа. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
Добавим, что Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел один матч и не отметился результативными действиями.