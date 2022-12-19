«Манчестер Юнайтед» желает подписать игрока сборной Ганы Кудуса 

В «Манчестер Юнайтед» рассматривается возможность подписать полузащитника «Аякса» и сборной Ганы Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что яркая игра африканца на чемпионате мира в Катаре впечатлила наставника манкунианцев Эрика тен Хага.

По информации источника, трансфер 22-летнего хавбека является бюджетной альтернативой «красных дьяволов», если не удастся пригласить в команду Джуда Беллингема или Френки де Йонга. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Добавим, что Кудус присоединился к «Аяксу» в июле 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 встречах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.