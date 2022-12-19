Овечкин отреагировал на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировала победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Понимаю ли я, через что прошел Месси? Да, но я не знаю, как он собирается праздновать», – приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети.

Напомним, в решающем матче «альбиселесте» победили сборную Франции. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Что касается Лионеля Месси, то лидер аргентинской сборной забил в этой игре два гола и реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.