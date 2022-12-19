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Геннадий Орлов: Передес футбольный бандит

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру сборной Аргентины Леандро Паредеса. Экс-игрок «Зенита» накануне завоевал Кубок мира в составе аргентинской сборной, которая в серии пенальти победила команду Франции.
19 декабря 2022 20:40

- На прошлой неделе вы выступили с критикой в адрес Леандро Паредеса. Ну сейчас-то рады за него?
- Он все равно футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? «Зенит» тоже из-за этого мучался. Что он себе позволяет? Подумаешь, умеет он бить хорошо и пас давать. В футболе существует правила фэйр-плей. А Паредес их главный нарушитель. Он же просто убийца.

- Даже после победы на чемпионате мира ему это не простите?
- Ну а при чем здесь он? Ну забил он пенальти, ну и что? Победу делали другие игроки, а не он. Ему повезло, что он в этом составе. Мое мнение о том, что Паредес убийца, он же сам и подтвердил в финальном матче. Судья должен был его выгнать с поля, - сказал Орлов Sport24.

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