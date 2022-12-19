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Талалаев заявил, что успех сборной Аргентины на ЧМ-2022 был неслучаен

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в своей истории.
Талалаев заявил, что успех сборной Аргентины на ЧМ-2022 был неслучаен
19 декабря 2022 21:02
автор: Дарья Савинова

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался по поводу победы сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также выделил главных игроков в составе латиноамериканской команды.

«В сборной Аргентины вся команда сыграла очень хорошо. Конечно, самым главным игроком является их звезда Месси, но то, как команда подстраивалась под него, это подчеркивает лишний раз умение тренера и желание футболистов, показать свою состоятельность.

Пофамильно могу выделить: Де Пауль очень хорошо сыграл этот турнир, Отаменди совершал меньше ошибок, чем на клубном уровне. Конечно, Мартинес в воротах, Альварес, Энцо Фернандес. Успех Аргентины неслучаен, одно вытекает из другого», – сказал Талалаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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