Талалаев объяснил, в каких аспектах игры Мбаппе превосходит большинство футболистов в мире

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, чем ему нравится игра форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Специалисты и любители футбола выделяют его скорость и умение совершать точные действия на этой скорости. Он отличается очень сильно от всех игроков, потому что он открывается за спину защитника. К примеру, Роналду и Месси забивают голы, когда они открываются между линиями. Мбаппе может не так силен в этом компоненте, но во всех остальных: взрывной работе, точности и самое главное в футбольных действиях на огромной скорости, он превосходит большинство футболистов в мире на сегодняшний день. И если он будет еще добавлять в разнообразии постепенно, то конечно, он посоревнуется с великими: Месси, Роналду, Зидан», – сказал Талалаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.