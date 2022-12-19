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Талалаев объяснил, в каких аспектах игры Мбаппе превосходит большинство футболистов в мире

На чемпионате мира в Катаре французский игрок стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов в семи матчах.
Талалаев объяснил, в каких аспектах игры Мбаппе превосходит большинство футболистов в мире
19 декабря 2022 21:18
автор: Дарья Савинова

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, чем ему нравится игра форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Специалисты и любители футбола выделяют его скорость и умение совершать точные действия на этой скорости. Он отличается очень сильно от всех игроков, потому что он открывается за спину защитника. К примеру, Роналду и Месси забивают голы, когда они открываются между линиями. Мбаппе может не так силен в этом компоненте, но во всех остальных: взрывной работе, точности и самое главное в футбольных действиях на огромной скорости, он превосходит большинство футболистов в мире на сегодняшний день. И если он будет еще добавлять в разнообразии постепенно, то конечно, он посоревнуется с великими: Месси, Роналду, Зидан», – сказал Талалаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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