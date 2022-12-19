Андрей Талалаев: До своей замены Ди Мария был самым ярким игроком на поле

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев оценил игру полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии в финальном матче ЧМ-2022 с Францией (3:3, 4:2 пен.).

«Не готов оценивать игру Ди Марии по всему турниру. Но то, как он вышел в финальном матче, заслуживает не только уважения, но и признания. На мой взгляд, до своей замены он был самым ярким игроком на поле. Французы делали акцент на закрытие левого фланга, там, где играет плохо обороняющийся Мбаппе. В связи с этим опорные полузащитники были вынуждены больше помогать в обороне, а Гризманну приходилось занимать позицию опорника. В итоге освобождалась зона справа, где Кунде оставался один, поскольку Дембеле тоже не очень силен в обороне.

Аргентинцы сделали точки нажима и справа и слева, что до этого не делали другие соперники. На мой взгляд, решение Скалони поставило в тупик французов и дало нам первый тайм, где Аргентина имела подавляющее преимущество. И заслуга в этом Ди Марии, потому что он был конкретен в своих действиях, получал много мячей, доставляя большие сложности сопернику, входил в штрафную на дриблинге и создал пенальти. Франция была вынуждена использовать для его опеки одного, а то и двух игроков, чтобы страховать из опорной зоны. После того, как Ди Мария ушел, у французов развязались руки. Им отступать было некуда», – сказал Талалаев в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.