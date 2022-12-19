Александр Головин: Финал, который войдет в историю мирового футбола

«Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола. Сборная Аргентина и Лионель Месси долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели. У Франции тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом еще раз в дополнительное время - для этого нужно иметь огромную волю и характер.

Приятно ли что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах Лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны. В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», - сообщает Sport24.