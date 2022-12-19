«Ювентус» нацелился на полузащитника «Монако» Фофана 

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в услугах хавбека «Монако» Юссуфа Фофана. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что туринский клуб хочет омолодить свой состав в ближайшее время.

Как утверждает источник, 23-летний француз рассматривается как замена на позицию возрастного Поля Погба, который склоняется покинуть итальянскую команду. Рыночная стоимость игрока «монегасков» оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Фофана перешел в «Монако» в январе 2020 года. В текущем сезоне за команду Филиппа Клемана он отыграл 22 матча и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом Лиги 1 рассчитан до конца сезона-2023/2024.