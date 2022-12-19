Мбаппе ищет возможность уйти из «ПСЖ» ближайшим летом 

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует покинуть французский чемпионат. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в мае 2022 года нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с парижанами. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, 23-летний игрок остался недоволен проигрышем французской сборной в финале чемпионата мира в Катаре и принял решение перейти в команду из более серьезного чемпионата. Он даже готов пойти на снижение зарплаты ради перехода. Его трансферная стоимость составляет 160 миллионов евро.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Мбаппе вместе с национальной командой Франции дошел до финала турнира, где проиграл сборной Аргентины в серии пенальти (3:3, пен. 2:4). Сам игрок стал лучшим бомбардиром мундиаля, забив восемь голов в семи матчах.