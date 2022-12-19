Форвард сборной Франции Тюрам интересен «Арсеналу» 

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки нападающего менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркуса Тюрама. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Отмечается, что игрок вместе с французской национальной командой дошел до финала чемпионата мира в Катаре, где проиграл сборной Аргентины в серии пенальти (3:3, пен. 2:4).

Как утверждает источник, наставник «канониров» Микель Артета планирует заменить 25-летним французом форварда команды Габриэля Жесуса, который выбыл из-за травмы на три месяца. Лондонскому клубу потребуется около 10 миллионов евро, чтобы осуществить трансфер, так как контракт футболиста с «Гладбахом» истекает в июне 2023 года.

Добавим, что Тюрам присоединился к менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2019 года. В текущем сезоне за команду Даниеля Фарке он провел 17 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.