Дешам хочет тренировать сборную Франции до 2026 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ожидает предложения о новом контракте. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, специалист хотел бы остаться у руля команды до 2026 года. Отмечается, что на ситуацию может повлиять президент страны Эмманюэль Макрон. Он уже заявил главе Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре, что надеется на дальнейшее сотрудничество с 54-летним наставником.

Напомним, Дешам возглавил национальную сборную в 2012 году. Под его руководством французы дошли до финала на Евро-2016, выиграли ЧМ-2018, а также пробились в финал ЧМ-2022, где уступили сборной Аргентины.