Месси с Кубком мира стал популярнее яйца

Фотография Месси с Кубком мира после выигранного финального матча чемпионата мира в Катаре побило рекорд по набранным лайкам в Инстаграм (запрещён на территории Российской Федерации). Оно набрало свыше 56 млн. лайков.

Предыдущий рекорд принадлежал фотографии яйца, собравшей 55,9 млн. лайков.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции. Месси отметился дублем и реализованным пенальти в послематчевой серии.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, выиграв титул впервые с 1986 года.