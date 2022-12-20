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Руслан Нигматуллин: Поведение Мартинеса неспортивное. Из него лезла какая-то грязь!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о вратаре сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.
20 декабря 2022 13:58

«Мне не очень понравилось поведение Эмилиано Мартинеса. После окончания финала он вел себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Да, он победитель чемпионата мира… Герой своей сборной, который спасал команду в сериях пенальти. Сделал великолепный сейв на последних секундах овертайма. Но надо оставаться человеком. Нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые будут брать с тебя пример. Брать приз лучшего вратаря мундиаля и прикреплять к одному месту - несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному», - сказал Нигматуллин «Чемпионату».

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