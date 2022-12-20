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Игорь Осинькин: Пиняев должен доказывать свою состоятельность.Он не перерос «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что нападающий самарской команды Сергей Пиняев ещё может остаться в «Крыльях Советов».
20 декабря 2022 14:31

«Оправданный шаг для Пиняева переход в «Локомотив»? Ему только исполнилось 18 лет, в большом клубе ему надо попадать в такую ситуации, в какой он был у нас в том сезоне. Ты молодой футболист, нужно доказывать свою состоятельность. У него должна быть конкуренция. В «Крыльях» с этим у него очень удачно сложилось. Считаю, что в «Крыльях» мы бы могли ещё этот этап продлить, он не завершён. Он не перерос «Крылья» таким образом, чтобы уходить от нас в любой клуб. Но сейчас многое зависит от Сергея, от его родителей, тех людей, которые его представляют. Считаю, что главное решение, если открещиваться от любого клуба, то решение должно быть таким, чтобы он получил хорошие условия для своего развития. А дальше я, как представитель «Крыльев», говорю, что мы предвзятые люди. У нас он мог бы сделать ещё шаг вперёд.

Конечно, он советовался со мной. Советовал ли ему подождать? Примерно это я ему говорил, но нельзя на него давить таким образом, чтобы здесь он был обязанным или ему было некомфортно. Каждый человек сам должен выбрать дорожку жизненную, футбольную, по которой он должен идти. Это решение должно быть непосредственно Сергея», — передаёт слова Осинькина «Чемпионат».

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