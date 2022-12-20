Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы на чемпионате мира

Болельщик сборной Аргентины погиб во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира, сообщают английские СМИ.

По данным источника, 22-летний болельщик ехал на мотоцикле, когда флаг намотанный на его шею, попал и запутался в колесо мотоцикла. Водитель потерял контроль над транспортным средством и упал. Смерть наступила в результате удушья.

В воскресенье сборная Аргентины в третий в раз в истории и впервые с 1986 года стала чемпионом мира по футболу, выиграв в финале у команды Франции. Президент Аргентины объявил 20 декабря выходным днем, чтобы жители страны могли отпраздновать триумф национальной сборной.