ФИФА хочет проводить чемпионат мира раз в три года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил желание проводить чемпионат мира по футболу раз в три года, сообщают британские СМИ.

По данным источника, главу ФИФА вдохновил спортивный и коммерческий успех турнира в Катаре. По замыслу президента, трехлетний цикл позволит чередовать сам чемпионат мира, клубный чемпионат мира и континентальные первенства.

Однако, внести изменения будет возможно только после 2030 года, поскольку циклы чемпионатов мира 2026 и 2030 годов, а также других первенств с 2024 года уже сверстаны в формате четырех лет.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривала инициативу проведения мировых первенств раз в два года, но затем от идеи отказались.