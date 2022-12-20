«Арсенал» хочет предложить трем футболистам продлить контракты

Лондонский «Арсенал» готов предложить продление контракт трем молодым футболистам, которые могут стать лидерами команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб готов сделать предложение о продлении контрактов Букайо Саке, Габриэлю Мартинелли и Уильяму Салибу. У всех трех контракты истекают летом 2024 года. Трансферная стоимость всех трех игроков по оценке портала Transfermarkt составляет около 200 млн. евро.

После 14 туров «Арсенал» лидирует в английской премьер-лиге, набрав 37 очков, опережая на пять очков «Манчестер Сити».