Игорь Осинькин: Пиняеву нужно нащупать свою футбольную дорогу и пойти по ней

«Действительно, у нас с Сергеем хорошие отношения. Мы говорили в том числе сегодня. Успели переговорить, но нового добавить нечего - наверное, только то, что я сказал. Он должен прислушиваться ко мне и к тем многим людям, кто его сопровождал на протяжении долгого времени. К семье в том числе. Нужно со всеми поговорить, но само решение надо принимать самому. Он уже взрослый 18-летний парень. Нужно нащупать свою футбольную дорогу и пойти по ней. Надеемся, с «Крыльями» ему ещё какое-то время будет по пути.

Был вариант и со «Спартаком»? В клуб официально ничего не приходило. Но уровне разговоров был не только «Спартак», хватало ещё команд. Европейских команд в такой серьёзной форме не было. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает», - передает слова Осинькина «Чемпионат».