«Ахмат» отказался продавать нападающего Конате в «Црвену Звезду»

Сербский клуб делал предложение по трансферу нападающего, но оно не устроило грозненский клуб. Передает информацию «Чемпионат»

Напомним, 25-летний форвард имеет гражданство Буркина-Фасо. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Конате провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

До перехода в «Ахмат» Мохамед выступал за «Тамбов», «Химки», «Гомель» (Беларусь), «Пюник» (Армания), «Бабите» (Латвия) и «Кайрат» (Казахстан). Также Конате заигран за национальную сборную Буркина-Фасо - 16 матчей и два гола.