Роналду намерен продолжить карьеру в сборной Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен продолжить свою карьеру в национальной сборной, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 37-летний футболист хочет не только сыграть на чемпионате Европы 2024 года в Германии, но и выступить за сборную на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Роналду находится в статусе свободного агента после того, как досрочно расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, в котором раскритиковал тренерский и руководящий штаб команды.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к переходу в саудовский клуб «Аль Наср».