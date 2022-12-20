«Спартак» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Хетафе» Максимовича

Полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович может перейти в «Спартак». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, московский клуб предложил за его трансфер 3 млн евро. Отмечается, что сербский футболист уже согласился на переезд в Россию.

Напомним, 27-летний хавбек выступает за «Хетафе» с июля 2018 года. До этого он играл за «Валенсию», казахстанскую «Астану» и вторую команду итальянской «Вероны».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Максимович провел 12 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле. Кроме того, он отыграл 3 матча на ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.