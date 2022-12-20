Хави признался, что Гави и Педри превосходят его дуэт с Иньестой в 20 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о молодом поколении футболистов в каталонской команде.

Отметим, что испанский наставник оценил, насколько Гави и Педри важны для клуба.

«Педри и Гави превосходят нас с Иньестой, когда нам было 20 лет. На них уже возложена серьезная ответственность и от них ждут больших достижений. Вдобавок, Ансу Фату в скором времени должен стать одним из ключевых игроков команды для достижения необходимых результатов», – приводит слова Хави испанская пресса.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков после 14 игр. 31 декабря подопечные Хави на своем поле встретятся с «Эспаньолом».