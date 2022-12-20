Вратарь сборной Мексики Очоа может присоединиться к «Салернитане» 

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа может стать игроком «Салернитаны» в ближайшем будущем. Об этом пишет журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Отмечается, что в конце декабря текущего года у 37-летнего голкипера заканчивается контракт с мексиканской «Америкой».

Как утверждает источник, руководство итальянского клуба рассчитывает подписать латиноамериканца на правах свободного агента в следующее зимнее трансферное окно.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре Очоа являлся основным голкипером сборной Мексики. На мундиале он принял участие в трех встречах, пропустил три гола и отстоял один матч на ноль.