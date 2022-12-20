Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам национальной команды после победы на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 35-летний аргентинец посвятил мировой трофей Диего Марадоне и поклонникам сборной.

«Это достижение принадлежит всем, кто не смог достичь победы на предыдущих мундиалях. Трофей принадлежит Диего , который наблюдал за нашей игрой с небес, и всем фанатам, кто поддерживал нас на протяжении всего турнира», — пишет Месси в своих соцсетях.

Напомним, что в финале мирового первенства сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Франции в серии послематчевых пенальти (3:3, пен. 4:2). На ЧМ-2022 Месси провел семь матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.