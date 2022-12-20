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Тайсон Фьюри: Такие как Усик поднимаются в тяжелый вес и получают пинок под зад

Ранее сообщалось, что поединок Усика и Фьюри пройдет не позднее марта 2023 года.
20 декабря 2022 20:17
автор: Артур Гичунцев

Британский боксер Тайсон Фьюри устроил очередной выпад на украинца Александра Усика, с которым у него состоится бой в 2023 году.

«Еще не родился человек, который может выиграть у меня, и я не раз это доказывал. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в супертяжёлый вес, чтобы сразиться за чемпионский пояс, и в 99% они получают пинок под зад», – заявил Фьюри британским СМИ.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Он отнял их у британца Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что поединок Усика и Фьюри пройдет не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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