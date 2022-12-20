Аморим прокомментировал возможный переход Роналду в «Спортинг» 

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился мнением по поводу потенциального приглашения Криштиану Роналду в команду.

Отмечается, что португальский наставник советует набраться терпению футбольным фанатам.

«Хочу попросить лишь о терпении и вере в нас. В нашей команде будут пополнения, возможно, зимой, а может даже в летнее трансферное окно. Журналисты множество раз спрашивали меня о Роналду, мой ответ остался неизменным», – приводит слова Аморима португальская пресса.

Напомним, что Роналду находится без клуба с ноября 2022 года, после того как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне за «красных дьяволов» он провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.