Тренер «Милана» Пиоли рассказал, кого считает легендами футбола

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением по поводу того, кого можно считать легендами мирового футбола.

Отмечается, что наставник «россонери» также упомянул о финале чемпионата мира в Катаре.

«В футболе всего три легенды — Пеле, Марадона и Месси. Но все они принадлежат к разному времени. Конечно, я следил за чемпионатом мира и как наставник поддерживал Оливье Жиру и Тео Эрнандеса. Я знаю, что для них значит этот титул и какое разочарование их настигло после поражения в финале», – приводит слова Пиоли итальянская пресса.

Напомним, что в финальном матче чемпионата мира-2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (3:3, пен. 4:2). Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.