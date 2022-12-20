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«Реал» может расстаться с двумя футболистами 

У Себальоса и Фернандеса истекают контракты с командой Ла Лиги летом 2023 года.
20 декабря 2022 20:59
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник Дани Себальос и защитник Начо Фернандес готовятся покинуть «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что у обоих футболистов истекают контракты с королевским клубом в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, 32-летний защитник является игроком запаса «сливочных» после того, как к команде присоединился Антонио Рюдигер. У 26-летнего хавбека есть возможность остаться в мадридском клубе, если тот проявит себя в оставшейся части сезона.

Добавим, что в текущем сезоне Себальос принял участие в 11 встречах и отметился одним ассистом. На счету Фернандеса 11 матчей без результативных действий.

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