«Реал» может расстаться с двумя футболистами 

Полузащитник Дани Себальос и защитник Начо Фернандес готовятся покинуть «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что у обоих футболистов истекают контракты с королевским клубом в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, 32-летний защитник является игроком запаса «сливочных» после того, как к команде присоединился Антонио Рюдигер. У 26-летнего хавбека есть возможность остаться в мадридском клубе, если тот проявит себя в оставшейся части сезона.

Добавим, что в текущем сезоне Себальос принял участие в 11 встречах и отметился одним ассистом. На счету Фернандеса 11 матчей без результативных действий.