«ПСЖ» интересуется лучшим молодым игроком ЧМ-2022 

Представители «ПСЖ» рассматривают возможность покупки хавбека «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что аргентинский полузащитник стал чемпионом мира-2022 в составе национальной команды.

Как утверждает источник, руководство парижского клуба осталось в восторге от выступления 21-игрока на мировом первенстве и планирует обсудить сделку с «орлами». Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес стал лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

Добавим, что на мировом первенстве в Катаре Фернандес принял участие в семи матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.