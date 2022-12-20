Федерико Бернардески: Мне жаль Роналду, но нужно понимать, что твое время ушло

Федерико Бернардески, бывший партнер Криштиану Роналду по «Ювентусу», рассказал о своем отношении к последним событиям вокруг португальского форварда.

«Мне жаль Роналду. Он заслужил завершить карьеру иначе. Это один из трех лучших игроков в истории.

Мне жаль его, в первую очередь, с человеческой точки зрения. Игрок его уровня должен уйти тогда, когда он сам считает нужным. Но нужно быть и достаточно умным, чтобы понимать, что твое время ушло», – заявил полузащитник итальянским СМИ.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 Роналду лишился контракта с «Манчестер Юнайтед», а причиной тому послужило скандальное интервью футболиста, в ходе которого он заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. Кроме того, нападающий обвинил руководство в предательстве.

Наконец, во время чемпионата мира Роналду лишился места в стартовом составе сборной Португалии, а его команда вылетела в 1/8 финала.

По данным прессы, у 37-летнего форварда нет ни одного предложения из Европы.