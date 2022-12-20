«Челси» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса» Маккенни 

Лондонский «Челси» заинтересован в услугах полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что соглашение американца с туринским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Как утверждает источник, в 24-летнем хавбеке лично заинтересован наставник синих Грэм Поттер. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 21 миллион евро.

Добавим, что Маккенни присоединился к «Ювентусу» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он отыграл 16 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.