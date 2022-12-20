Хави – о составе «Барселоны»: Я в восторге от своих футболистов

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о текущем составе каталонского клуба.

Отмечается, что испанский специалист попросил руководство сине-гранатовых не быть слишком активными в зимнее трансферное окно.

«Игроки стали мне как родные и мне очень нравится уровень нашего состава. Мы тренируемся очень усердно, и это заметно на футбольном поле. Я в восторге от своих футболистов. Мы готовы биться за трофеи, это является нашим приоритетом. Я попросил Матеу Алемани не играть на трансферном рынке слишком много, поэтому что меня устраивает нынешний состав», – приводит слова 42-летнего наставника каталонцев испанская пресса.

Напомним, что на данный момент «Барселона» под руководством Хави занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 37 очков после 14 игр.