«Аль-Айн» арендовал Едвая у «Локомотива» до лета 2023 года 

Защитник «Локомотива» Тин Едвай переходит в эмиратский клуб «Аль-Айн» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Отмечается, что арендная сделка подразумевает право выкупа хорватского игрока.

Как утверждает источник, 27-летний футболист будет выступать за команду эмиратского чемпионата до 30 июня 2023 года, если руководство «Аль-Айна» не воспользуется правом выкупа.

Напомним, что Едвай присоединился к «Локомотиву» в июле 2021 года. Трансфер игрока из «Байера» обошелся железнодорожникам в 4 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями.